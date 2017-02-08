地震來躲黃金三角錯了! 消防署說躲這才對

地震來時，別再躲黃金三角了，躲在桌下才是比較安全的。(中實資料照)

地震來了，躲哪裡最安全?不少人認知都是要躲在桌子或床櫃旁的「黃金三角」，不過消防署日前在臉書上就對這樣的流言做出呼籲，「生命三角求生法」這樣的訊息是錯的!希望民眾別再轉傳錯誤訊息。

那麼躲在哪裡才是對的?消防署指出，如果你人在室內，應該要馬上躲到桌下，並做好「趴下、掩護、穩住並抓住桌腳」的動作，這樣才是比較安全的做法，而不是躲在家具旁的「黃金三角」生存空間。另外，家中的傢俱像是櫥櫃、電視機平時也就該都固定好，才不會在地震時候掉下來砸傷人。

消防署表示，921地震後，「黃金三角」、「生命三角求生法」的訊息就被瘋狂轉傳，在高雄美濃震災滿一年的之際，這樣的訊息又開始被傳，但這樣的資訊以被國內外許多防災專家指出不合理了，希望民眾能停止傳遞這樣的錯誤訊息。

(中時電子報)