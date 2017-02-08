科技部長陳良基新政 選送博士赴矽谷取經
被稱為「技轉王」的陳良基今正式接任科技部長，一上任馬上端出政策牛肉，為讓科學人才連接世界，未來科技部每年將選派1至2百名40歲以下優秀的博士生到矽谷培訓半年到一年，學習創新思維、擁抱失敗精神，讓台灣年輕人有發揮舞台，目前規劃第一年先選送50名，除爭取政府預算，也希望民間經費支持。
科技部新舊任部長今舉行交接儀式，產、學、研各界的相關人士都到場支持，看出陳良基的高人氣，包括科技部前次長林一平、錢忠良、國科會時代主委陳履安、成功大學校長蘇惠貞、台科大校長廖慶榮、北科大姚立德，以及台積電、鴻海等產業界都派出重量級人物到場。
陳良基致詞時提到，面對新科技未來快速的進展，感到「力有未逮」，科技部扮演學校學術研究科技產業資源整合的平台，把資源匯集，才能讓台灣在科技領域佔有一席之地，且科技是無國界的，唯有追求卓越，沒有第二條路可以走。
他提出三點新使命，第一，持續打底基礎研究，這是科技創造的根本，國際上的學術評比中，台灣在42個研究領域鐘有21個是全球前50%，未來科技部要將學界能量與科技產業結合，突破困境，至少每年有5個國際產學聯盟。
第二，深耕創新創業，規劃科技部未來每年都有5至10件以技術為標的的創新創業，最後是要將科學人才連接為來世界，重視科普人才從小的培育，讓他們投入科學、以科學為志，除了向下扎根之外，每年預計選派優秀的博士生，到矽土培訓，期待他們帶回創新點子，只要有這些戰將，未來台灣的科技發展可以預期。
陳良基在交接儀式結束後，親自與每位出席的人員握手致意，他說，希望每位產學界的人士，都能分給他一點力量和智慧，否則面對面對新科技未來快速的進展，只憑他一人實在「力有未逮」。
(中時)
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