天使前明星游擊手 艾巴改披教士戰袍
(12:38更新內文)根據雅虎運動網專欄作家帕森(Jeff Passan)的消息，33歲的天使前明星游擊手艾巴(Erick Aybar)，已和教士隊簽下小聯盟合約，不過尚待球團證實。左右開弓的艾巴，2002年被天使選中，並效力10年，累積48發全壘打、417分打點，是主力游擊手，並在2014年入選美聯明星賽。
艾巴以全方位的球技著稱，特別在游擊的守備能力為大聯盟各隊球探讚賞，移防速度非常快，傳接球能力出色。艾巴去年效力勇士和老虎隊，共出賽126場，敲出含3轟的101安打，34打點，打擊率2成43。
天使上月底和陳偉殷在金鶯前隊友諾瑞斯(Bud Norris)簽小聯盟合約，諾瑞斯在2014年投出生涯年，繳出15勝8敗、自責分率3.65的好成績；但隔年陷入低潮，僅有3勝11敗；去年在勇士和道奇，累積6勝10敗，自責分率5.10。
(中時電子報)
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