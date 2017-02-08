「5566」小刀分手9年情仍在 爆租房照顧許慧欣寵物
今年39歲、曾是台灣天團「5566」成員的小刀，除了當年因脊椎受傷退團一事外，他與女神許慧欣那段長達9年的感情，也為人所熟知，兩人於2008年分手，4年後小刀娶台玻二公主林文晴並育有１女，許慧欣也在2013年甜嫁德州億級身家富豪Dennis，而如今小刀被爆已分手但愛仍在，竟在台灣照顧著舊愛的寵物，還特地在東區租房飼養。
許慧欣結婚生女後，便定居在美國，據《壹週刊》報導，昔日她常帶著上節目的寵物蜜袋鼯，自那之後託付給了舊愛小刀，他在安東街租了一間10坪套房，裡面的床立了起來，四周放著一些許慧欣過去的衣服雜物，蜜袋鼯則安置在廁所，小刀公司的歷任員工都曾輪流到該處照顧過寵物。
小刀的好友表示，他跟許慧欣關係特別，9年來像超級好友也像家人，人生中有大事情如生孩子等都會互相通知，且許慧欣目前仍是他「量能文創」的旗下藝人，「老闆替歌手照顧寵物並不為過」，針對此事，小刀做出否認的回應，表示「連安東街在哪都不知道」，他說兩人還有合作關係，但她結婚生孩子後都待在美國，「她現在過得很好，就別打擾她了！」。
(中時電子報)
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