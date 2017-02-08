陸擬修反分裂法 國台辦未證實

日本「讀賣新聞」報導，北京正考慮修改《反分裂國家法》或制定「國家統一法」，而《反分裂國家法》可能修改對台動武條件。對此，大陸國台辦發言人安峰山今表示，《反分裂國家法》為兩岸和平發展、遏制台獨分裂行徑，發揮了十分重要的作用。

安峰山表示，十屆全國人大三次會議通過了《反分裂國家法》。該法公佈實施12年以來，在反對和遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定、促進兩岸關係和平發展等方面，發揮了十分重要的作用。

安峰山說，在當前兩岸關係形勢複雜嚴峻的形勢下，我們將堅持運用法治方式和手段來捍衛國家主權和領土完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候以任何形式把任何一塊中國的領土從中國分裂出去。

(旺報)