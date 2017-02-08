陸擬修反分裂法 國台辦未證實
日本「讀賣新聞」報導，北京正考慮修改《反分裂國家法》或制定「國家統一法」，而《反分裂國家法》可能修改對台動武條件。對此，大陸國台辦發言人安峰山今表示，《反分裂國家法》為兩岸和平發展、遏制台獨分裂行徑，發揮了十分重要的作用。
安峰山表示，十屆全國人大三次會議通過了《反分裂國家法》。該法公佈實施12年以來，在反對和遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定、促進兩岸關係和平發展等方面，發揮了十分重要的作用。
安峰山說，在當前兩岸關係形勢複雜嚴峻的形勢下，我們將堅持運用法治方式和手段來捍衛國家主權和領土完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨在任何時候以任何形式把任何一塊中國的領土從中國分裂出去。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。