出國登錄個資外洩 領務局向民眾致歉
外交部領事事務局推廣國人出國登錄個資，卻傳出系統遭到駭客入侵，粗估約1萬5千筆個資遭到竊取，領務局副局長鍾文政今天召開記者會，對於此事件造成社會大眾的驚恐，或是相關民眾的不便，致上最深歉意。若民眾因個資遭竊，造成實質上的損害，請民眾與外交部聯繫，照相關法律處理。
領務局近期在做資通安全檢測時發現，在這三個月內有不明來源ＩＰ成功登入數十個駐外館的電子信箱，鍾文正說，目前估算有1萬5千筆個資造到竊取，不過數量還有可能會下修，因為只要駐外館先收完信，信件就會從伺服器上刪除，駭客就算登入了信箱也看不到民眾個資。
鍾文正強調，出國登錄主機系統完全獨立，跟外交部的主機沒有關聯，也跟申辦護照、簽證系統沒有關聯，民眾的出國登錄資料都儲存在主機資料庫，這一部分沒有被侵入的跡象。
鍾文正呼籲，假設民眾的個人電子信箱密碼可從出國登錄的個資上查詢得到，比如英文姓名或是出生年月日，建議儘速更改電子信箱密碼。
出國登錄系統為民國91年上線，但民眾登錄比率不高，領務局近年來積極推廣，據統計去年約5萬人出國前有登錄個資。據了解，為保障登錄民眾的個資安全，領務局未來傾向縮減民眾出國登錄的個資項目，僅留下護照號碼、聯絡電話、電子信箱以及緊急聯絡人資訊。
(中時)
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