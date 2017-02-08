台南自來水工程 15日起逾2萬戶停水

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(中央社記者張榮祥台南8日電）台水公司辦理台南市南區自來水管線連接管網工程，15日起安平區及中西區局部停水30小時，預估停水戶數2萬4436戶人家。

台灣自來水公司第六區管理處今天表示，這次工程是配合台南市水利局改善箱涵內600mm輸水幹管及105年路平專案，在南區永華路一段與金華路口南北兩側各約30公尺處，辦理自來水管線連接管網工程。

工程因需斷管施工而停水，停水時間自15日上午10時至16日下午4時共30小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，施工停水順延1個星期。

停水區掝包括安億路接慶平路接建平17街接府前一街接府前路二段258巷接府前路二段以南；健康路三段接新港路接健康路二段以北；安億路接光州路以東；府前路二段258巷接府前路二段237巷接永華一街接樂利橋以西。

六區處說，若位處尖峰用水期水壓不足、或管線末端、大樓用戶及地勢較高，供水恢復將稍微延緩。停水期間，水公司設有臨時取水站，以便民眾應急所需。1060208

(中央社)