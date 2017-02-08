全民英檢推電腦化 聽說讀寫一次完成

我要評比

語言測驗訓練中心（LTTC）宣布，全民英檢將推出電腦化測驗，聽說讀寫在專屬電腦上一次完成，可以自行掌控速度，但目前只開放台北和台中考場。

托福等國際化英檢，都早已邁入電腦化時代，但台灣本土原生的全民英檢，卻還是維持傳統的紙筆形式，考生們像聯考一樣到教室聽鐘聲應試。

LTTC今年宣布改革，推出電腦化測驗，但目前只限中高級，4月8日考第一場，只開放台北160個名額及台中40個名額。

電腦化測驗不只是把紙本放進電腦裡，考生有許多好處，四項測驗一天一次考完，考生可以在作答時限內自行調配時間，且聽力測驗戴耳機應試，聽的更清楚。

全民英檢中高級英檢電腦化測驗已開放報名，相關資訊可參考LTTC網站。1060208

(中央社)