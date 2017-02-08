櫻花不開 越南大叻市櫻花節取消
櫻花伴隨春天的腳步陸續綻放，不過，越南中部知名景點的大叻市櫻花因氣候異常而開花率很低，導致當地旅遊部門必須取消計劃本月舉辦的櫻花節。
越通社新聞網站今天報導，大叻市（Da Lat）櫻花節原定於11日至13日舉辦，雖然所有準備工作都已就緒，但是因為櫻花沒開而遭取消。
報導說，由於去年底天氣不佳，雨季延長，導致櫻花沒有像往年一樣盛開，今年開花率很低，樹木已長出嫩芽，無法再開花。雖然櫻花節被取消，但是當地旅遊部門仍然舉行相關娛樂活動，盼能吸引遊客與民眾前來參觀。
大叻櫻花顏色和樣貌與日本櫻花一樣，但大叻櫻花只有一種粉紅單瓣花形。
大叻市隸屬越南林同省（Lam Dong），是海拔1500公尺高原城市。由於氣候適宜，四季花開，大叻市是知名旅遊景點，每年吸引大批國內外遊客。1060208
(中央社)
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