傳人頭黨員入黨 韓國瑜：拉人頭撒鈔票
國民黨主席選戰傳出大批民眾申請入黨，國民黨主席參選人韓國瑜今天表示，過去孫中山革命「拋頭顱，灑熱血」，現在變成「拉人頭，撒鈔票」，這種不入流的行為，請立即停止。
國民黨台中市黨部今天上午舉行「吉祥如意 金雞報喜新春賀年茶會」，韓國瑜出席向基層國民黨員拜年，媒體問及，國民黨主席選戰傳出大批民眾申請入黨成為黨員，韓國瑜作上述表示。
韓國瑜指出，國民黨主席選舉是改革最好的機會，從來沒有5位以上的候選人出來參選黨主席，藍軍的心死掉以後，好不容易又燃起，都希望藉由這次國民黨主席選舉，重新讓人刮目相看，建立一個強而有力的反對黨。
他說，結果大家還是走回頭路，讓黨員繼續失望，以前孫中山革命是「拋頭顱，灑熱血」，現在變成「拉人頭，撒鈔票」，請問基層藍軍怎麼能心服口服？怎麼懷抱希望？
韓國瑜表示，過去這種不入流的方式，不論是派系政治、論系排輩、交換條件、密室交易、拉人頭等等，不論任何一個參選人的直接關係或間接的關係，類似這種不入流的行為，請立即停止，請給自己留一個面子，給國民黨留一個面子。1060208
(中央社)
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