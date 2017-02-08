曹啟鴻與3女同住官舍 農委會：分層且繳租金
今（9日）卸下農委會主委一職的曹啟鴻，被壹週刊爆料指出，與3名女下屬同住官舍，惹出爭議，成為他被火速撤換的原因之一。農委會上午發新聞稿澄清，表示職員與主委分層住，且依規定繳房租及水電、瓦斯費。
農委會指出，該會原本僅有正副首長宿舍，並無職員宿舍。主委宿舍原本有二層樓，曹主委上任後，依國有財產法第36條規定將2樓改為職員宿舍，並訂定職員宿舍管理要點。訂定完職員宿舍管理要點後，農委會即公開給所有職員申請，並按積點高低排列入住順序。
該宿舍1樓為首長宿舍，2樓為職員宿舍。目前2樓職員宿舍，有3位職員依規定入住，並繳交房租、水費、電費及瓦斯費。
農委會並澄清，依國有財產法第36條規定，將農委會首長宿舍二樓改為職員宿舍，變更前後的主管機關均為農委會，不用徵得財政部之同意。同時，該會完成宿舍用途變更後，亦於財政部國有財產署之「全國宿舍管理系統」網站登錄變動情形，讓財政部國產署知道。
根據壹週刊報導，曹啟鴻與3名遠從屏東上來的女親信，4人同住在台北市臨沂街主委官舍，還共同搭乘首長座車上班，完全不避嫌。這3名女親信為農委會專門委員黃麗霞、簡任祕書曾美玲、祕書林淑惠。
(中時電子報)
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