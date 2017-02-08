NBA》勇士票價再漲 最高台幣2萬2千元
勇士是當今NBA最強的球隊，也是最具觀賞性的球隊，然而對於想要進球場看比賽的球迷而言卻必須在下個賽季多花15-25%的金錢了。
過去3個賽季勇士打得愈來愈好，甚至上季還改寫了公牛在1995-96賽季的例行賽72勝紀錄，本季又找來4屆例行賽得分王杜蘭特，因此主場票價也不斷飆升，自2012年12月19日起已連續214場主場門票售罄，這個紀錄還在持續中。
本季勇士最便宜的主場票價是32美元，下季將漲至40美元，最貴的場邊票價也從625美元飆漲至715美元(台幣約2萬2千元)，季後賽門票還得另外計算，勇士光靠門票就可以大賺一筆。
然而，等待購買勇士門票以及季票的球迷依舊大排長龍，目前還有3.2萬名球迷渴望進場欣賞心目中偶像球員的打球英姿。
(中時電子報)
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