前傳藝中心主任柯基良辭世 享壽71歲

一生熱愛藝術文化，發自內心關心台灣傳統藝術發展，文化部前傳藝中心主任柯基良昨（7）日晚間逝世，享壽71歲，消息傳出，表演藝術圈及傳統藝術界不但震撼，不捨，也非常難過。

從文建會到文化部歷任主委有或政治酬庸，或政黨色彩濃厚，一個文化公務官員的自守與分際，便成為文化事務能否持續推動的重要關鍵，柯基良正是這樣一個關鍵性角色。他不是檯面上人物，但在表演藝術圈及傳統藝術界，柯基良幾乎就等同於大家長，他雖然沒有做到文化界最高政務官，但在每一個位置上，都為台灣傳統藝術把持發展方向。

30年在文建會的日子，歷任10任「老闆」，柯基良過盡千帆，他曾經備受重用，也曾被打入冷宮，最低潮就是降調國立台灣交響樂團團長，在他完全沒有古典音樂的背景，外界一片嘩然之際，柯基良運用他擅長的行政專業將國台交導入正軌，執行台灣唯一的台灣音樂文化園區預算；他也是現在每年有超過百萬人入園參觀的傳統藝術中心籌建興起者，當初面對土地取得不易，外界質疑淪為蚊子館的雙重壓力之下，仍堅持興建，為台灣的傳統藝術現代化與傳習延續，留下了最好的規模。

「從小我就看戲長大，一開始進入國中、商職都是第一名，最後都以補考畢業。」柯基良曾說，小時候就是喜歡看布袋戲跟歌仔戲，後來考上公職，本來在省新聞處上班，後來因緣際會，到當時剛成立半年的文建會工作，一待就將近30年，「我自己很高興，可以從事我最喜歡的文化工作。」

柯基良說，身為公務員，就是要對得起國家，「我的執著，其實來自藝術界，來自台灣的藝術家們，他們的努力讓我不敢草率。」

柯基良過去曾因有一任主委執意不肯答應傳統藝術中心籌備處預算，他就約好等跟主委說明，一等等了一個多小時，「我非常生氣，直接跟那位主委說，我在你門口等了一個多小時，我難道是你門口養的狗嗎？」柯基良說，那是他最生氣的時刻，「我不是為我自己而來，我是為台灣傳統藝術界需要這樣一個舞台而來，那位主委的格局，讓我非常不以為然。」

但也因為柯基良的不服輸，2002年，傳統藝術中心在宜蘭開園，台灣傳統老藝師的傳習有了空間跟資源，是台灣非常重要的文化工程。

2011年退休之後，柯基良仍然活躍於表演藝術圈及傳統術界，擔任重要推手及評審的角色，去年柯基良因癌症開刀，體力大不如前，沒想到傳出辭世，也令外界不勝唏噓。

(中時)