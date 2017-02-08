超商大夜班偷金庫99萬 高職生10萬交保

台北市18歲蘇姓高職生，於大年初三到文山區的7-11超商應徵大夜班店員，他上工7天摸熟作業流程後，前天凌晨竟趁獨自當班時，偷走超商金庫的99萬餘元，昨天凌晨他與友人到KTV狂歡時落網遭法辦；台北地檢署訊後依竊盜等罪，諭令他10萬元交保。

(中時)