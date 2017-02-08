給台胞「國民待遇」 國台辦：成熟時機公布

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針對2017年中共對台工作會議，提出要研究出台便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施，落實給予台灣同胞「國民待遇」。大陸國台辦發言人安峰山今表示，有關部門正在按照會議精神的要求進行研究，成熟後將逐步地陸續公佈實施。

安峰山面對中新社記者提問做出上述表示，按今年1月20日舉行的2017年對台工作會議要求，要研究出台便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施。

至於相關措施進展，安峰山指出，有關部門正在按照會議精神的要求進行研究，成熟後將逐步地陸續公佈實施。相信這些舉措的出台，將為台灣同胞在大陸的發展創造更好的條件，促進兩岸經濟社會的融合發展。

(旺報)