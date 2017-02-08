出國登錄遭駭 外交部籲民眾改電郵密碼
外交部今天說，部分外館的出國登錄電郵疑似遭駭客讀取，約1萬5000筆資料，呼籲近3個月內使用過登錄系統的民眾，如電郵密碼使用生日或英文姓名等個資，建議儘速更改密碼。
外交部上午召開記者會表示，領務局發現領務作業電子郵件系統有異常活動情形，初步研判，領務局發送給駐外館處的部分國人出國登錄資料，有可能遭不明人士攔截。
領事事務局副局長鍾文正在記者會表示，外交部清查發現，疑似遭擷取的資料主要為近3個月，涉及約1萬5000筆資料。但因為擷取資料並非全面全天，受影響的民眾數字在詳細清查後可能會再往下修。
鍾文正表示，目前尚不知破解密碼的駭客動機，也不知道遭擷取個資的用途。「若做最壞考量」，他呼籲，若有民眾的電郵或相關密碼涉及個資，如出生年月日或英文姓名，建議儘速更改密碼。
此外，若有民眾登錄資料後，至今仍在海外的，也需定期向家人報平安，或與當地外館聯繫。1060208
(中央社)
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