立院托嬰中心招生 民眾湧入報名

我要評比

立法院附設托嬰中心今天開始報名，預估將提供40個名額，一早就湧入10多名家長搶著報名，報名時間到18日止。

立法院附設托嬰中心上午開始報名，並舉辦第一場招生說明會。

托嬰中心是由立法院委託新北市社團法人幼兒托育協會經營，新北市社團法人幼兒托育協會理事長包崇明說，之前上網調查過，立法院周遭2公里沒托嬰機構，屬於托嬰的沙漠地帶，希望提供高品質服務。

屬於招生第一順位的多名國會助理一早就參加說明會。中國國民黨籍立法委員林為洲辦公室助理楊文志說，小孩約10個月，本來以為是公托，但收費與外面私托行情差不多。

他說，戶籍不在台北市，獲補助較少，負擔比戶籍在台北市民眾重一點，加上註冊費，平均每月須負擔新台幣1.4萬元。

國民黨籍立委孔文吉辦公室助理孔垂崢表示，小孩約11個月，在立法院工作，希望辦公時順便帶小孩，上班也較安心，相信服務品質也會有水準。

至於晚間6時後就須加收延托費，孔垂崢說，其他托嬰中心也是這樣，算是合理。

孔文吉辦公室高姓秘書說，小孩已1歲10個月，原本是保母與太太輪流照顧，但小孩在家中不太喜歡吃飯，保母與家人都沒辦法，想送到專業托嬰機構試看看。

據協會工作人員統計，到上午10時已有10多人登記報名，各種順位都有，如果報名人數超過40人，將依順位錄取，最後一順位則以抽籤方式決定入托順序。1060208

(中央社)