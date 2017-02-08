宣傳台灣觀光 喔熊組長賣台鐵便當

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台鐵和觀光局攜手推出喔熊便當，新菜色分為喔熊梅花燒肉及黑米珍菇蔬食，今天試賣50個，開賣即秒殺，明天正式開賣，每日限量100個。

宣傳台灣觀光，觀光局超級任務組長喔熊不遺餘力，觀光局和台鐵餐旅服務總所合作，研發台鐵便當新菜色，主打健康美味與台灣在地旅遊概念。

台鐵表示，便當口味分為2款，「喔熊梅花燒肉便當」採用上等梅花豬肉為主菜，先將梅花肉綁線定型，加醬油炸封汁，另使用秘汁滷製，冰存後切片入菜。

另一道「黑米珍菇蔬食便當」特選濁水溪沿畔盛產之黑米為主食，營養豐富；搭配杏鮑菇、美白菇、香菇、百頁滷豆腐及各式季節時蔬，為素食顧客提供營養與美味兼具的絕佳選擇。

觀光局說，便當菜色概念取自喔熊組長搭乘台鐵列車於各地旅遊，最後來到雲林台灣燈會賞花燈，並帶雲林名產花生當伴手禮，將春節的喜氣帶給所有在台灣旅遊的旅客。

喔熊組長便當今天上午10時在台鐵台北車站試賣50個，開賣即秒殺，明天正式開賣，每個特價新台幣80元，10日起恢復原價每個100元，每日限量100個。1060208

(中央社)