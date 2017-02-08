武統納入對台工作時間表 國台辦回應了

日前中共中央對台工作會議已舉行，外界分析，本次會議是傳遞了北京推進兩岸關係和平發展和繼續推進兩岸民間各領域交流合作的信號，且「武統」並未列入時間表。大陸國台辦發言人安峰山今表示，我們願以最大的誠意，盡最大的努力，來爭取實現和平統一的前景。

安峰山說，我們在台灣問題上的基本立場是非常清晰的，也是一貫的。我們堅持一個中國原則、反對台獨的立場堅定不移。我們願以最大的誠意，盡最大的努力，來爭取實現和平統一的前景。同時，我們維護國家領土和主權完整的決心堅定不移，決不會允許台獨勢力以任何形式把台灣從中國分裂出去。

(旺報)