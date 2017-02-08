港富二代揭吃穿山甲 被指坑害他人

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香港一名富二代在微博上聲稱獲中國大陸廣西自治區官員「請吃穿山甲」一事持續惹爭議，有媒體形容這可能是港版「坑爹」。

星島日報昨天報導，這名富二代為李加和，是香港鐘錶富商之子。

報導指出，李加和過去常在微博上傳在大陸接受各級官員豪華款待的場面，比如喝茅台特供酒、坐飛機駕駛艙、獲廣西官員請吃穿山甲。

李加和上傳的「廣西官員請吃穿山甲」的照片，是他兩年前隨同香港商界人士前往廣西考察投資環境時拍攝的。

「請吃穿山甲」的照片近日在大陸和香港引起漣漪，大陸不少網民要求當局追查吃國家保護動物穿山甲的官員，港方也不恥有關行為。

不過，廣西當局昨天已發表聲明，表示廣西官員並未參與其中，照片中人沒有任何當地領導或官員。

當年組織香港投資者前往廣西考察的機構今天也在報章刊登聲明，澄清當時訪問團在廣西考察時，都是按照安排吃自助餐，並無個人用餐行為。

聲明表示，訪問團是於2015年7月8日至10日在廣西考察，於10日結束考察後當天返港。不過，李加和當時並未隨團返港，而是自行在當地停留。

聲明指出，李加和自行停留廣西期間發生「吃穿山甲事件」，並於同年7月15日上傳相關照片，這純屬他的個人行為。

另外，這起事件今天繼續受到香港媒體關注，其中大公報在報導中表示，這起事件被形容為港版「坑爹」。1060208

(中央社)