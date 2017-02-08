櫻花茶花綻開 陽明山花季10日登場
台北市陽明山花季10日登場，有大面積櫻花、茶花，還有生態課程、野餐及音樂會，配合情人節安排茶花隧道、夜晚賞夜櫻區等活動。
陽明山花季10日起到3月19日，開幕當天在陽明山公園有原住民歌舞、國樂、啦啦隊正妹與熱舞社等精彩演出，花季期間也有多樣活動，像二二八連假舉行的賞花野餐會，3月4日的踩街遊行、閉幕當天山谷音樂會等，讓民眾邊賞花邊感受陽明山魅力。
台北市政府工務局表示，8日起為期12天在陽明山花卉試驗中心有茶花展，與花季相輔相成，茶花展區除蒐集超過500種、8000多株茶花，還有茶梅區、山茶杜鵑區與茶花木棧道等，邀中華民國茶花學會、新北市雙溪茶花園等達人，展出私人收藏極珍貴的茶花盆景。
台北燈節預計持續到12日，北市府建議民眾上午先到陽明山花卉中心賞花、再參觀美軍眷舍，下午到陽明山公園踏青，晚上前往燈節感受元宵氛圍，規劃一趟台北小旅行，詳細花季活動內容可上2017陽明山花季網站查詢。1060208
(中央社)
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