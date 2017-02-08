吉賽兒促老公退 NFL愛國者布雷迪還想拚
職業美式足球NFL新英格蘭愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）說，他的超模妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）在5日愛國者奪冠後請他退休，但他表示想打到45歲。
法新社報導，39歲的布雷迪告訴NFL Radio：「如果是交由我妻子決定，她會要我今天退休。她在（5日）那晚這麼告訴我3次了。我說，寶貝，這樣太糟了，我現在覺得很快樂。」
布雷迪5日創下超級盃史上最精彩的逆轉勝，在落後25分的頹勢下激勵愛國者後來居上，在休士頓舉行的第51屆超級盃，在延長賽以34比28力克亞特蘭大獵鷹，成為第一位贏得5座超級盃冠軍的四分衛。
8月前嫁給布雷迪的吉賽兒邦臣，可能要等到2022年才能如願，今年8月年滿40歲的布雷迪說，他想打到45歲。
布雷迪總計傳出466碼，創下超級盃紀錄，並送出2次達陣，第4度獲頒超級盃最有價值球員（MVP）。他本季交出3554碼、28次達陣與2次攔截。
布雷迪說：「我覺得我還是可以比賽。如果你熱愛你做的事且做得來，如果我知道我還可以上場，卻無法出去比賽，我可能會覺得很無聊。」
他說：「因此，我還是會努力保持好狀態，讓自己準備上場，我打算再打很長一段時間。」（譯者：中央社張曉雯）1060208
(中央社)
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