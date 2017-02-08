曹啟鴻與女同事同住官舍？屏縣府批惡劣報導
農委會主委曹啟鴻遭撤換下台，有周刊爆料，撤換理由之一與3名同時北上的女同仁同住主委官舍有關，但屏縣府第一時間譴責新聞報導惡劣，等於同時抹煞全台優秀職業婦女在職場上的表現。
屏縣府發言人黃建嘉語氣沉重表示，被點名的三位女性同仁都是非常優秀的人才，能力也備受肯定，曹啟鴻北上接任主委一職，商請縣長潘孟安借將，基於中央與地方行政一體概念，才讓3人北上助拳，如今被媒體不實報導，不僅對曹老師的人格傷害，也等於抹煞全台優秀職業婦女在職場表現。
與新聞主角皆熟識的屏東地方人士聽聞報導苦笑搖頭說，被報導3人都是曹啟鴻擔任立委時候的助理，隨著他入主縣府，黃麗霞擔任縣府機要秘書，曾美玲與林淑惠則先後擔任客家事務處處長及研考處處長，直到曹卸任為止，3人仍持續在縣府任職。
地方政壇人士指出，3人與曹啟鴻宛如一家人、情同父女，且與「師母」顏慧珠同樣熟識，應無不可告人之事，長期相處自然，才會不避嫌一同上下班。
(中時)
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