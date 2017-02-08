一甲子議事槌 高市議會公開展示
前省議會議長黃朝琴致贈原高雄縣議會1只議事槌，服役53年後才封存，高市議會8日展出這只議事槌，與市民分享；議長康裕成說，「槌起槌落」道盡1甲子城市發展，如今公開陳列，也是希望提醒現任議員，莫忘對市民的承諾與責任。
康裕成指出，這只梨花木打造的議事槌，是1958年台灣省議會議長黃朝琴送給原高雄縣議會，由當時第3屆議長陳清文使用，之後實際使用長達53年，歷經吳尚卿、林金德、吳珠惠、吳鶴松、黃振塊、許福森等7位老議長，跨越14屆議會。
高雄縣市合併後，這只議事槌由高市議會保存，8日特別舉辦「敲響議事槌‧飛躍1甲子」展覽，特別邀請使用過這只議事槌的黃振塊、許福森剪綵，主辦單位打造2組複刻版議事槌送給兩人，並設計紀念明信片、戳章與市民分享。
黃振塊說，離開議會已19年，很開心看見後繼的議員、議長越做越好，讓高雄不斷向前進，他回想當年，每次敲下議事槌即代表市民福利又更進步，因此總是覺得肩頭的責任很重。
擔任3屆議長、使用這只議事槌共達13年的許福森則表示，當年高雄縣水患問題嚴重，每次遇到下雨就煩惱，無奈縣府財政拮据，中央奧援又不足，每次敲槌通過施作水利工程，壓力都很大，如今再見到這只議事槌，往日辛苦仍歷歷在目。
此外，議會配合議事槌展示活動揭幕，舉行新春茶會，議長康裕成、副議長蔡昌達率議員、議會員工互道恭喜。
(中時)
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