連兩年PM2.5超標2倍 南市環團求「好空氣」
南部縣市空氣品質惡化，台南市連續2年的PM2.5年平均值，甚至還超過世界衛生組織標準的2倍，引發環保人士的不滿，將於19日集結高雄舉行南部反空汙大遊行。台南市多個環保團體今天上午提前到台南市環保局陳情「我要乾淨好空氣」，還表演行動劇，要求政府提出具體改善策略。
台南市環保局副局長林健三代表接下陳情函表示，台南市PM2.5的汙染源，僅有三分之一是在地產生，該局已對此提出亮麗晴空專案努力改善；至於環保團體的訴求，該局也會入紀錄、檢討改進。
0219遊行總召陳椒華表示，PM2.5是一級致癌物，台南、高雄及屏東的空氣品質比台北市差很多，政府不能睡著不改善，此次遊行的訴求是要求禁燒生煤改用天然氣、行政院及環保署南遷，以及要求暫停與檢討高屏空汙總量管制計畫、中鋼煤礦砂堆置場應室內貯存等。
(中時)
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