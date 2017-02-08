美中遲未通話 陸學者：川普凸顯強硬態度

美國總統川普1月就職後已經與數個國家領導人通了電話，包括美國的傳統盟友、甚至俄羅斯等十六位，而美國新任國務卿提勒森也分別與澳洲、日本及南韓外長通話。美媒報導，耐人尋味的是，有一個國家卻被漏掉了，那就是中國。

美國之音8日報導，一些分析人士認為，美中首腦遲遲沒有通話，這是川普的隱含訊息或手段。他們還說，這凸顯新政府可能會徹底重組兩國的互動渠道和機制。

報導引述北京人民大學政治學教授時殷弘說，跟川普與其他領導人打交道時一樣，他似乎是想顯示自己的強悍。他表示，川普不給習近平打電話，似乎是川普總統有意為之，是想顯得他會更強硬。他並稱，川普競選期間在經濟、金融和安全領域都批評過中國，元首通話可能有助於掃清疑雲。

時殷弘說，一次電話不可能解決任何重大的具體問題，但通話需要兩位元首之間相互說一些好話或者表達良好的意願。不幸的事，「這種通話仍然沒有發生。」

報導訪問新加坡拉惹勒南國際研究院高級研究員胡逸山說，從川普的視角來看，他必須要理順各項政策，而且這些政策之間有時會存在矛盾，然後他才能跟習近平主席進行條理清晰的談話。

(旺報)