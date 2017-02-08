美中遲未通話 陸學者：川普凸顯強硬態度
美國總統川普1月就職後已經與數個國家領導人通了電話，包括美國的傳統盟友、甚至俄羅斯等十六位，而美國新任國務卿提勒森也分別與澳洲、日本及南韓外長通話。美媒報導，耐人尋味的是，有一個國家卻被漏掉了，那就是中國。
美國之音8日報導，一些分析人士認為，美中首腦遲遲沒有通話，這是川普的隱含訊息或手段。他們還說，這凸顯新政府可能會徹底重組兩國的互動渠道和機制。
報導引述北京人民大學政治學教授時殷弘說，跟川普與其他領導人打交道時一樣，他似乎是想顯示自己的強悍。他表示，川普不給習近平打電話，似乎是川普總統有意為之，是想顯得他會更強硬。他並稱，川普競選期間在經濟、金融和安全領域都批評過中國，元首通話可能有助於掃清疑雲。
時殷弘說，一次電話不可能解決任何重大的具體問題，但通話需要兩位元首之間相互說一些好話或者表達良好的意願。不幸的事，「這種通話仍然沒有發生。」
報導訪問新加坡拉惹勒南國際研究院高級研究員胡逸山說，從川普的視角來看，他必須要理順各項政策，而且這些政策之間有時會存在矛盾，然後他才能跟習近平主席進行條理清晰的談話。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。