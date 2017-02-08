台北燈節重頭戲 西城嘉年華周六遊行

西城嘉年華將在周六登場，特色花車陸續曝光。(柯伶穎攝)

台北燈節的重頭戲「西城嘉年華」大遊行將在周六登場，台北市觀傳局公布遊行路線，當天晚間6時開始，自武昌街福星國小沿中華路、成都路、最終走至康定路電影主題公園，全程共1.2公里，預計將會遊行一個小時，周遭將進行大範圍交通管制與道路封閉，提醒用路人注意。

遊行隊伍長達700公尺，共有41組造型花車，還有北一女樂儀隊、台灣戲曲學院特技團、啦啦隊等表演團隊組成60餘組陣列。開場將由50台哈雷種基於中正萬華區繞行暖場。接續的花車，緊扣「西門町、雞年、世大運」三大主題，其中以西門町代表的在地美食，如菠蘿油包、楊桃冰等等，各種玻璃纖維、皮革、紙類等材質，在紙風車劇團年輕設計師的創意下，變成腳踏車、三輪車、電動車等各式花燈，相當吸睛。

遊行隊伍自中華路開始，將占用西側快車道，經成都路、康定路，在中華路轉入成都路口將有主舞台表演，民眾則可在東側快車道、西慢車道與成德、康定路兩側觀賞，觀傳局長簡余晏表示，遊行當天，歡迎民眾提著燈籠參加，就想是新北平溪有天燈、鹽水有蜂炮，台北人就一起踩街嘉年華！

台北燈節在中華路周邊舉行，在2月11日遊行時段，於中午12點至晚間8點將封閉中華路及其橫交道路部分，於下午5點至晚間8點封閉成都路（中華路－康定路）、康定路（成都路－武昌街）、漢中街（成都路－內江街雙向、內江街－長沙街往北方向）、衡陽街（中華路－延平南路）。至於12日燈節閉幕時段，在下午5點至晚間9點30分封閉成都路（西寧南路－中華路）及漢中街（成都路－內江街雙向、內江街－長沙街往北方向）。

(中時)