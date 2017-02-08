迎開學 高鐵推大學生返校5折優惠

寒假近尾聲，新的學期即將開始，台灣高鐵針對大學生開學返校需求，於2月10日（五）至2月19日（日）期間，規劃「大學生寒假開學返校5折優惠列車」，除原有適用5折、7折或85折優惠之各車次外，每日提供南下、北上各一班指定班次，總計20班次的各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，即日起開放購票。

台灣高鐵指出，為提供大學生旅客更便利的服務，目前「大學生優惠票」亦可透過便利商店及以及手機「T-Express行動購票」App購買，一次完成訂位、付款、取票，歡迎多加利用。

另外，高鐵特別提醒，使用優惠票乘車時，請務必攜帶本人的有效學生證正本以備查驗，以免影響優惠權益。有關大學生優惠之詳細資訊及相關規定，可上高鐵企業網站查詢。

(工商)