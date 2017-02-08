每天只睡4-5小時 川普：早晨5點起床開工！
被外界視為狂人的美國總統川普（Donald Trump），事實上也是一個工作狂，先前他在接受福斯新聞網（Fox News）專訪時提到，自己搬入白宮後，每天的政事行程往往會處理到很晚，直到凌晨一點才就寢，但他往往清晨5點就起床，在吃早餐之餘，同時緊盯各家報紙與電視台新聞。每天休息時間僅有4-5小時，讓外界擔心高壓力的總統工作，長期下去恐造成高齡70歲的川普過勞而垮掉。
據美聯社（AP）報導，同時兼具狂人與工作狂特質的川普，日前在接受福斯新聞網的專訪時坦承，他在入主白宮後，每天睡覺休息時間僅僅只有4-5小時，每天都工作到至少凌晨一點才就寢，隔天的清晨5點就會自動醒來，重新開始一天工作的循環，不放過任何一個細節的川普，從早餐時間就緊盯全美各家報紙與電視台。面對美國總統這種日理萬機的高壓力工作，已高齡70歲的川普，自己也坦承，「未來將適時放掉一些任務，因為時間跟身體真的無法負荷。」
川普就職至今尚未滿足月，就已經連發數道行政命令、人事命令，又馬不停蹄地接待來訪的外國元首，面對國內的民眾與媒體對他的各種批評與攻擊，再加上管理私人推特等事情，讓肩上的重擔又更加沈重了。年已7旬的川普，在妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）不在身邊時，若仍如此疏於保養，在睡眠時間不足，又經常呈現高壓力、暴怒和抱怨的狀態下，恐怕中風與高血壓等症狀都將悄悄找上他。
(中時電子報)
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