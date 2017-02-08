釐清黑幫入黨 吳敦義：從入黨申請表去查
國民黨主席選舉爆出黑幫入黨，前副總統吳敦義8日南下高雄市拜訪眷村時表示，從申請表上的申請日期核准日期等資訊去查清楚，不要冤枉任何人，違背黨章就做處理，希望是「健康的新血」入黨。至於有人指主席選舉是「權貴與庶民之戰」，吳笑說，我就是從基層做起的庶民，行政院長任內還特別重視庶民經濟。
媒體報導引入黑幫入黨是台北市議員葉林傳服務處主任黃秀玲，而葉林傳又陪吳敦義太太蔡令怡拉票，吳敦義拜訪高雄市君毅正勤社區時做出回應。
吳敦義說，此事不難查清楚，是個人繳黨費或他人代繳，入黨申請表上的申請日期、核准日期、介紹人等資訊，就可查得一清二楚。
他說，這次不僅是黨主席選舉，還有黨代表等選舉，上周六太太蔡令怡代表出席宴席，主人陪同敬酒而引起聯想，外界不應冤枉葉林傳議員。
吳還說，黨工去年起就爭取新黨員入黨，甚至黨工是否續任的重要依據，這次各種選舉同時舉行，熱鬧多元，不要聯結到某人，「我也不曾回南投故鄉或到高雄鼓勵入黨」，事情查清楚。
吳敦義強調「我就是庶民，是南投鄉下的庶民，從中國時報記者做起」，做行政院長時就強調庶民經濟，健保財務差，推健保改革，還助60多萬被鎖卡民眾開卡，不要因此無法看病影響生命健康，我不僅是出身庶民也關心庶民。
(中時)
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