韓國瑜嘆國民黨 從拋頭顱灑熱血變拉人頭灑鈔票

爭選黨主席的韓國瑜（右）到場，與代夫出征的吳敦義夫人蔡令怡（後左三）同台懇託。（黃國峰攝）

國民黨台中市黨部今日上午舉行新春團拜，爭選黨主席的吳敦義夫人蔡令怡（左）代夫出征、與韓國瑜（右）等都到場懇託，雙方展現風度，致詞先後也相互禮讓。（黃國峰攝）

爭選黨主席的吳敦義夫人蔡令怡代夫出征到場懇託。（黃國峰攝）

韓國瑜向在場台中黨員懇託時，與立委盧秀燕（右）寒暄。（黃國峰攝）

國民黨黨主席之爭5搶1，人頭黨員爆染黑風暴！台北農產運銷公司總經理韓國瑜今天（8日）到台中市參加國民黨市黨部新春團拜時表示，從「拋頭顱、灑熱血變成拉人頭、灑鈔票」，中央黨部必須迅速有效處理，絕對不能拖，這也是測試黨主席處理危機的應變能力。前副總統吳敦義夫人蔡令怡也不滿的說，黨員資格不符，「去除是黨主席當家的責任」，有人放出這種消息，是否會傷及吳敦義選情？她氣憤的說「當然很傷啊，怎麼會不傷？」

韓國瑜到場後和黨員熱情握手拉票，對選舉傳出人頭黨員疑雲，他強調，國民黨黨員的心已經死掉了，就算沒死也已經冷掉，發生人頭黨員對基層來說打擊很大，心理衝擊也很大，國民黨再不改革一定是要完蛋的。

韓國瑜說，以前國父孫中山革命時是「拋頭顱灑熱血」，其實現在看國民黨的選舉，「拋頭顱變成拉人頭，灑熱血變成灑鈔票」，如果這樣搞下去，國民黨還有救嗎？質疑有參選人用這樣的方式，不停的拉人頭，擴充阿拉伯數字，來達到自己當選的目標，「你到底是愛自己還是愛國民黨？」。

「你想帶領藍軍扮演強而有力的反對黨角色，還是自己私人欲望得到滿足！」韓國瑜說，這點廣大藍軍應該看的非常清楚，中央黨部必須迅速有效的立刻處理，絕對不能拖，這也是測試現在的黨主席處理危機的應變能力，也呼籲所有參選人必須自愛自重，過去論資排輩，找派系，找人頭互相密室交換條件全部要結束了，再這樣搞下去國民黨絕對沒有前途的。

韓國瑜強調，國民黨黨主席選舉是最好的改革機會了，從來沒有5人以上的候選人出來參與，藍軍的心死掉以後，好不容易又燃起來，希望藉由這次黨主席選舉，讓大家刮目相看，建立強而有力的反對黨。

他憂心如果還是出現拉人頭這套方法，會讓黨員繼續失望，基層藍軍怎麼心服口服？怎麼懷抱希望？要讓全國民眾重新看待國民黨，不入流的方式立刻全面停止，留給自己面子也給國民黨留個面子，

1周內2度來台中拉票蔡令怡說，對吳敦義的選情很樂觀，過年寄賀年卡很多人都打電話加油，黃復興黨部本來是很擔心的部分，但很 多黨員站出來力挺。

對外傳拉攏人頭黨員，蔡令怡說，她只有拉自己的家人，其他她都不知道，對人頭黨員問題，「維護黨的尊嚴，任何人入黨不適合就把他去除掉，是黨主席的責任！」黨主席洪秀柱本人在當家，當家就應維護黨員的事情，現在誰入黨她們根本不知道，但有70多歲的阿伯說，從來沒有參與政黨，現在看吳敦義出來我才出來入黨。

(中時)