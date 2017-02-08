職業不分貴賤 新任衛福部長重申「醫療是服務業」
新任衛福部長陳時中日前受訪曾說出「醫療是服務業」，引發部分醫界人士爭議，他今日正式上任、依舊不改立場，認為醫師誓詞中第一條為「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務」，且在人民行業分類表，醫院、診所等也被列為「醫療保健服務業」；他強調「行業不分貴賤」，秉持專業替人民服務最重要。
一句「醫療是服務業」，讓部分醫界人士氣得跳腳，醫勞盟在網路上發表數篇「反陳」言論，甚至有人認為陳是因為「牙醫出身，才會說出這種話」。陳時中今參加部長交接典禮，會後受訪指出，或許有人認為他說的話不洽當，但「職業不應分貴賤」，暗指部分醫界人士不應貶抑服務業。
陳時中今仍再次表達立場，表示在醫師誓詞的第一條，就明確寫著「我鄭重地保證自己要奉獻一切為人類服務」，且在「人民行業分類表」中，也將醫院、診所等列為「醫療保健服務業」；他說．其實這些官方的分類都不重要，重要的是秉持專業替人民服務，他知道有些人因為長期受到不公平待遇，希望回到正常，他上任後也會積極和各界對話。
(中時)
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