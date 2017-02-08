想懷孕注意 耗體力工作與上夜班傷卵子
今天1份針對不孕潛在原因的研究指出，上夜班和工作需抬重物的女性，卵子比從事朝九晚五工作的女性少，品質也較差。
法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，先前早有研究顯示工作環境和生育能力息息相關，這份研究卻是首度試圖釐清輪班或體力勞動可能會怎麼影響女性生育能力。
主持研究的美國團隊分析約400名到麻薩諸塞州生育醫療中心就診、平均35歲的女性資料。
研究人員評量卵巢卵泡庫存量以及會隨生育力降低而增加的荷爾蒙量，檢查可發育成健康胚胎的「成熟」卵子數量，並把這些資料和這些女性的工作環境、工作需要耗費多少體力、工作時數等相比對。
研究觀察的女性約4成表示工作必須常常搬抬重物，1/5表示工作需耗費的體力，從適度到非常耗體力都有。
91%在正常辦公時間上班。
研究刊登於「職業與環境醫學」（Occupational &Environmental Medicine）期刊，此份期刊對媒體表示：「從事耗體力工作的女性，卵子庫存量比沒有常常搬重物的女性低。」
搬運重物者的成熟卵子也較少，如果又是在晚間、夜間或輪班工作，成熟卵子更少，受影響最大的是過胖和37歲以上的女性。1060208
(中央社)
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