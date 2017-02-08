憶被父哄進劇校就讀 李翊君：遭體罰滿身傷痛哭

李翊君演唱多首瓊瑤戲劇主題曲走紅。(圖/本報系資料照)

歌手李翊君因演唱《沙漠寂寞》、《雨蝶》等瓊瑤主題曲走紅，讓她在歌壇占有一席之地，不過她卻自曝年幼辛酸史，表示小五時被父親半哄半騙到劇校就讀，八年來被體罰到全身都是傷，常常跟同學半夜躲到陽台偷哭。

根據《蘋果日報》報導，由於李翊君從小生性活潑，又愛唱跳表演慾極強，因此父親便鼓吹進劇校就讀，她也不負眾望以第1名考進劇校，不過劇校生活相當艱辛，每天清晨5點半就要起床練基本功夫，包括翻筋斗、倒立還有唱的部分，學科部分則是晚上授課，由於當時盛行「不打不成器」的傳統觀念，她在練基本功時常因練不好挨打，身上滿是瘀青更是家常便飯，不過也因母親成為強力後盾，才讓她苦撐念完拿到畢業證書。

去年接受廈門衛視之邀錄製元宵晚會，讓她決定以花旦妝容粉墨登場演出，未料練習時被馬鞭抽到滿是傷痕，就連腳指甲都斷裂，但她不喊苦傷口僅用紗布纏住就上陣，雖然排練曾向公司抱怨：「我一定瘋了，為何答應做這件事」，但演出後博得滿堂彩，讓她直呼很有成就感，不過被問及下回有無打算再挑戰，她則求饒：「一次就夠了」。

(中時電子報)