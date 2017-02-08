台東炸寒單有特殊肉身 來自河北邯鄲

來自河北省邯鄲市的潘樹興（左二），赤裸上身體驗炸寒單。（黃力勉攝）

潘樹興上場接受炮炸，近距離感受炸寒單的魅力。（黃力勉攝）

潘樹興接受炮炸後全身是傷，但他仍笑著說「沒事！」（黃力勉攝）

台東元宵遶境及炸寒單活動即將展開，今天台東市公所舉辦炸寒單活動記者會，首位擔任肉身寒單是遠從大陸河北省邯鄲市而來的潘樹興，雖然被砲炸過後全身都是傷口，但他仍笑著說，將會回到邯鄲市將炸寒單文化發揚光大。

台東玄武堂表示，炸寒單活動確實是發揚自河北省邯鄲市，最後在台東保留下來並發揚光大，潘樹興對炸寒單有興趣，玄武堂也樂見，並邀他率先體驗炸寒單的魅力。

潘樹興赤裸上身上場，炮手也毫無保留，燃燒的鞭炮不斷往他身上招呼，下場後雖然上半身都是小傷口，但他仍豎起大拇指笑著說「沒事！」、「很讚！」並強調是心存敬畏上轎，將會把炸寒單文化帶回邯鄲市。

(中時)