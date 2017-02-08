反川普 超級盃冠軍隊兩人拒造訪白宮
甫贏得今年美國美式足球超級盃(Super Bowl)的新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)，已經有兩名球員：後衛Devin McCourty和邊鋒班奈特(Martellus Bennett)宣布將不會遵照傳統、造訪白宮和美國總統會面，主要是因為他們不認同美國總統川普(Donald Trump)的行徑。
根據英國《時代》(Time)雜誌報導，McCourty表示他不會造訪白宮，基本原因就是他覺得在白宮他不會覺得獲得認可。他說：「既然總統有這麼多強烈的意見和偏見，我相信有些人覺得被認可、但有些人則覺得不被認可。」
英國《每日郵報》(Daily Mail)指出，McCourty加入其同僚─邊鋒班奈特的行列，成為第二名表態不會造訪白宮愛國者隊的球員。每屆超級杯的冠軍隊伍都會造訪白宮，和總統會面、接受表揚以慶祝勝利。
在 McCourty宣布不去白宮前，班奈特周日就向媒體表示他不會去白宮接受表揚，因為他不支持川普。班奈特表示他不擔心球隊的老闆卡福特(Robert Kraft)會因此不滿。根據Occupy Democrats報導，McCourty指的「某些會覺得被認可的人」事實上指的也就是卡福特，以及球隊教練Bill Belichick和四分衛布洛迪(Tom Brady)，這三人都和川普關係良好。
班奈特和McCourty也曾經在比賽前、在播放國歌時，在歌曲結束前高舉拳頭，呼籲大眾開始注意和談論社會公義的議題。
(中時電子報)
文章來源：'I don't feel accepted': Devin McCourty becomes SECOND Patriots player to say he won't be visiting the White House because of Donald Trump
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