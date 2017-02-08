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反川普 超級盃冠軍隊兩人拒造訪白宮

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反川普 超級盃冠軍隊兩人拒造訪白宮
愛國者隊後衛Davin McCourty、四分衛布洛迪(中)、以及教練Belichick(右)。(美聯社)

甫贏得今年美國美式足球超級盃(Super Bowl)的新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)，已經有兩名球員：後衛Devin McCourty和邊鋒班奈特(Martellus Bennett)宣布將不會遵照傳統、造訪白宮和美國總統會面，主要是因為他們不認同美國總統川普(Donald Trump)的行徑。

根據英國《時代》(Time)雜誌報導，McCourty表示他不會造訪白宮，基本原因就是他覺得在白宮他不會覺得獲得認可。他說：「既然總統有這麼多強烈的意見和偏見，我相信有些人覺得被認可、但有些人則覺得不被認可。」

英國《每日郵報》(Daily Mail)指出，McCourty加入其同僚─邊鋒班奈特的行列，成為第二名表態不會造訪白宮愛國者隊的球員。每屆超級杯的冠軍隊伍都會造訪白宮，和總統會面、接受表揚以慶祝勝利。

在 McCourty宣布不去白宮前，班奈特周日就向媒體表示他不會去白宮接受表揚，因為他不支持川普。班奈特表示他不擔心球隊的老闆卡福特(Robert Kraft)會因此不滿。根據Occupy Democrats報導，McCourty指的「某些會覺得被認可的人」事實上指的也就是卡福特，以及球隊教練Bill Belichick和四分衛布洛迪(Tom Brady)，這三人都和川普關係良好。

班奈特和McCourty也曾經在比賽前、在播放國歌時，在歌曲結束前高舉拳頭，呼籲大眾開始注意和談論社會公義的議題。

(中時電子報)

文章來源：New England Patriot Devin McCourty Also Won't Visit the White House Because of President Trump

文章來源：'I don't feel accepted': Devin McCourty becomes SECOND Patriots player to say he won't be visiting the White House because of Donald Trump

文章來源：A Second Patriot Just Refused To Visit Trump. His Reason Why Is EXCELLENT

關鍵字：川普美國超級盃新英格蘭愛國者McCourty白宮
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