拆嘉禾新村屋舍 柯文哲：涉及公安 居民要求
台北市長柯文哲今早出席參與式預算諮詢櫃台啟動記者會，墜後受訪時，針對媒體詢問近日將開拆的嘉禾新村，被批為全區保留跳票。柯文哲表示，正確的說法應該是「全區規劃」，指市府目前對嘉禾新村的計畫是「全區規劃、分區整治」，現在拆掉的是涉及公共安全且已經都爛掉不具文資價值，「居民要求還是拆掉」。
柯文哲表示，現在拆掉一些涉及公安問題的屋舍，因為「附近居民很堅持，若不具文資價值，且已經爛到會影響公安的就拆掉」，柯強調，大部分還是保留，並指市府目前對嘉禾新村的計畫是「全區規劃、分區整治」，至於有涉及公安且已經都爛掉的房子，「還是拆掉」。
媒體進一步問，文資團體常不滿柯文哲連東邊也要拆，柯則說，里長、議員、居民每天也都來強迫市府要拆，市府在拆跟不拆之間，還是有做取捨、也沒有全拆，保存範圍也比之前指定文資保存的範圍擴大，柯文哲認為，「政治常常要在兩極之間求一個平衡」。
另外，關於台北大巨蛋案、北投纜車解約案、南港機廠開發案、台北藝術中心停工案等4大案，遭外界質疑是爛攤子，批評柯文哲「屁股擦太久」，柯今天受訪時笑說，「總要擦乾淨吧！不可能不擦就把褲子穿上去」，補充說明每個案子都有進度。
(中時)
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