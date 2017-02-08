2月8日中視午間新聞速速報
《高速破屋過彎車撞破屋 屋主睡夢中被撞死 》
台南玉井區台三線昨深夜發生五人輕重傷車禍，一輛轎車過彎後疑失控打滑，高速衝進一棟平房，車上包含一名十歲女童等四人分別受到輕重傷，屋主則是睡夢中被撞，傷重不治。
《下午變天寒流要來了!午後變天 明下探8℃ 》
入冬以來最強一波冷空氣今晚報到！寒流即將在今天8號深夜抵達，全台急凍！今天下半天起桃園以北、東半部、中部山區率先轉為有雨，就是寒流報到前的警訊。明早起床感受特別冷。
《花季開始花季2/10登場 陽明山首推賞夜櫻 》
2017陽明山花季於2月10日至3月19日盛大登場，因應夜晚賞櫻民眾的需求，今年首度在噴水池旁規畫賞夜櫻區，透過投射燈的照明，照在30幾株的昭和櫻上，呈現甜蜜浪漫的氛圍。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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