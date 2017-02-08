坂口杏里下海皮肉錢花光 還跟AV女優借錢

坂口杏里傳出花光皮肉錢，還跟同行借錢。（圖／翻攝推特）

日本已故女星坂口良子的獨生女坂口杏里，當初以星二代之姿踏入演藝圈，但演藝成績平平，卻被爆愛揮霍、又愛上牛郎店，因此花光母親留下的數千萬日圓甚至欠下大筆債務，她為了還錢下海拍AV，沒想到現在傳出她不改惡習，還跟同行AV女優借錢，行徑讓人搖頭。

坂口杏里先前被爆至少欠了500萬日圓(約150萬)的巨額債務，她為了還債，不惜下海拍AV，據悉酬勞是2000萬日圓(約500萬台幣)，但她當AV女優後，傳出還是揮霍不已，甚至被拍到進出高級水療中心做Spa！

而日本的《週刊新潮》就踢爆，坂口杏里早就把皮肉錢花光，因為揮霍度日，她還向AV女優加藤沙里借錢，且每回借的數目都不小，而據報導指出，坂口杏里借錢理由都是因上牛郎店花光錢，讓許多日本網友都大呼「她沒救了」。

(中時電子報)