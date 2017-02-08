李毓芬首度招認兩段情「大家知道的那兩個」

李毓芬常被拍到與柯震東出雙入對，但卻總說彼此是好朋友，如今女神鬆口，首度認了大家都知道的「兩段情」。(中時資料照片)

「Dream Girls」成員李毓芬長相甜美夢幻，相當受到粉絲歡迎，而這幾年不僅在演藝圈表現亮眼，緋聞的部分也頗引人關注，2014年她被傳與柯震東戀愛ing，雖常被拍到有說有笑一起出遊的畫面，但兩人始終稱對方是「好朋友」，然近日女神受訪時表示：「他是我很重要的朋友」，首度認了進演藝圈有過「兩段情」。

據《壹週刊》報導，李毓芬私下常被拍到柯震東走在一起，關係讓人不禁多加揣測，然柯震東在日前接受訪談時，表示李毓芬是自己出事的那段期間「比較常見面的朋友」，兩人關係始終沒有說分明過，李毓芬如今接受專訪，跟記者抱怨：「像你們講我可能一直有很多感情，緋聞很多，但我的對象真的很少耶」，隨後被問到談過幾段戀愛這個老問題，竟難得招認「兩個」，且認了就是「大家知道的那兩個」，言下之意就是大家都知曉的羅志祥及柯震東。

至於為何都只認是「好朋友」，李毓芬拋開女神包袱，認真地說：「我真的覺得感情是生活的一部分，不是拿來給大家茶餘飯後的八卦，如果真的承認了，可能就不會一直被跟拍被寫成新聞，但真的還沒有到那個程度」，且自認感情上需要安全感，也很會配合對方，「需要什麼安全的環境，我覺得兩個人都可以配合」，坦言私下其實會拍放閃照，但僅私藏不會公開。

(中時電子報)