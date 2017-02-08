健保具名核刪 陳時中：既定4月檢討

衛福部長陳時中今天表示，健保匿名核刪產生弊端，有不公平情況，現試辦具名核刪，既定4月要做檢討，如果可以革除弊端，「可以往下辦」，但一切要用科學證據說話。

衛生福利部上午舉行卸任部長林奏延和新任部長陳時中舉行交接典禮。陳時中日前雖還沒上任，但因表態要檢討健保具名核刪試辦計畫，讓部分醫界人士不滿，認為新任部長要走回「黑箱核刪」的回頭路。

陳時中在交接典禮後回應媒體詢問表示，以往健保核刪是機關審查、團體審查，但現在試辦個人具名，是由個人負責。匿名審查產生的弊端，機關的力量大、個人力量小，「形成不公平的情況」，才會試辦具名審查。

他說，原本衛福部中央健康保險署4月就既定要檢討具名核刪試辦狀況，若檢討發現可以把弊端改好，「可以往下辦」，但一切要用科學證據講話、要理性討論、專家論證，把審查制度做的更好。

至於具名審查醫師錢建文在網路上反對檢討具名核刪，事後接到健保署電話，說要「處理」，醫界認為這是「白色恐怖」。

陳時中說，這不是健保署處理，而是機關和個人關係，機關力量大，個人力量小，機關以上對下的口氣，可能讓醫師覺得不舒服。至於撤銷審查醫師身份，「那是沒有的事情」。1060208

(中央社)