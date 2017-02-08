介紹萬少丞入黨 國民黨：無懲處問題

台北市議員葉林傳承認，殺警案主嫌萬少丞是服務處主任黃秀玲招募入黨。國民黨文傳會副主委胡文琦今天說，區黨部、市黨部第一時間都做必要處理，馬上退回，沒有懲處問題。

名嘴周玉蔻7日在臉書爆料，萬少丞的介紹人是葉林傳的服務處主任黃秀玲，並附上入黨申請書的照片。葉林傳表示，黃秀玲為了參選黨代表，積極招募各界人士入黨，未對報名者逐一審查身分背景，已要求黃秀玲退出黨代表選舉。

黑幫入黨風波，是否有懲處問題，胡文琦今天上午受訪指出，區黨部將資料送到市黨部，市黨部第一時間發現後退回，實務上沒有造成黨形象傷害的作為，行政程序上，區黨部、市黨部都做了必要的處理，「沒有任何懲處的問題」。

至於黃秀玲個人部分，胡文琦說，尊重葉林傳的態度和做法，黨中央沒有介入的空間，葉林傳自有判斷。

胡文琦說，服務部主任或許有不夠周延的地方，若動心起念是為了增加黨員，可以理解，後續對於新增黨員身分過濾、不適格黨員剔除部分，會請區黨部一一去電詢問有沒有加入國民黨，並請當地資深黨員做必要的釐清，了解加入動機和背景，進行多管道、多層次過濾，希望都是根據新增黨員辦法，認同國民黨、替國家做事一起為台灣服務的理念才加入。

傳出國民黨人頭黨員暴增，胡文琦說，人頭黨員的定義不夠清楚明確，一個人認同國民黨，按照新增黨員辦法，國民黨應海納百川，願意為黨、為國服務的人，國民黨都歡迎加入，他說，國民黨沒有所謂人頭黨員問題。1060208

(中央社)