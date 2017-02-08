美挺日防衛釣魚台 親民黨：但未承認主權

親民黨立法院黨團今天表示，美國川普政府顯然將延續歐巴馬時代國務卿希拉蕊的說法，在現實國際政治考量下，重申美日聯合託管的行政管理權，但並未承認日本對釣魚台的主權。

對於日前美國新任國防部長馬提斯在與日本首相安倍晉三會談中，明言「釣魚台列嶼是美日安保條約第5條的適用範圍」。親民黨團今天發出聲明表示，川普政府顯然將延續歐巴馬時代國務卿希拉蕊的說法，在現實國際政治考量下重申美日聯合託管的行政管理權，但並未承認日本對釣魚台的主權。

親民黨團指出，依據二戰期間的開羅宣言及1951年舊金山和約等相關國際條約與議定，中華民國政府依舊是釣魚台群島及沖之鳥礁的合法主權擁有者，我方應該明確向國際主張此點，以免混淆國際視聽。

親民黨也呼籲政府及朝野各黨應持續對國際發聲，主張中華民國政府對釣魚台群島及沖之鳥礁的合法主權，不應有絲毫退讓，以免積非成是，損害我國主權領土完整。

親民黨團認為，保持國家領土主權完整，是任何政府都必須堅持的原則。不論利益上是否划算？現實上能否取回？合法的領土主權就是祖宗家業，不可輕言放棄，或隨意作為利益交換。朝野各黨派更應對釣魚台主權問題，採取一致立場，共同維護國家尊嚴。1060208

(中央社)