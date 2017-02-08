寒流來襲看花燈 保暖4重點不可少
元宵節將迎來入冬首波寒流，國健署長王英偉今表示，氣溫驟降恐增心臟病、中風急性發作機會，民眾外出看花燈留意保暖4重點，像是採洋蔥式穿法、隨身攜帶白開水等，做好保暖。
王英偉指出，保暖穿著方面應採用洋蔥式穿法，內層穿排汗衣、中間層穿人工纖維刷毛衣或羊毛層保暖，最外層則建議穿著透氣防水、防風的外套。
保暖不只多穿衣，頭頸、四肢更是容易忽略的部位，王英偉提醒，民眾應記得穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，尤其糖尿病人更要注意四肢末梢保暖，避免手腳因凍傷，造成傷口感染引發截肢的風險。
外出看花燈，王英偉也呼籲民眾隨身攜帶溫開水，冬天喝溫開水除了可維持體溫恆定，並透過排除尿液、汗以及糞便清除體內廢物，還能促進腸胃蠕動進而預防便秘。
賞花燈活動雖然多在傍晚過後，但仍應把握有陽光、氣溫較溫暖的時候，王英偉指出，以台北燈會為例全區亮燈時間為下午5時30分至晚上11時，在雲林的台灣燈會則在每日下午5時以後即有各式活動，中央氣象局預估目前日落時間大約在下午5時45分左右。
王英偉表示，當氣溫降低時或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易導致血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，除糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病患者應注意，有抽菸或肥胖的民眾也應格外當心。
習慣早起運動的民眾，王英偉則建議，等太陽出來氣溫回升、天氣暖了再出門，不要急著太早出門運動，或建議改在室內運動。1060208
(中央社)
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