台紙小股東不滿 告董座簡鴻文背信

台紙公司多名小股東不滿董座簡鴻文讓公司陷入無監察人困境、不開董事會等，財報無法出爐，讓台紙股票面臨停止買賣危機；8日至台北地檢署，按鈴控告簡鴻文涉犯背信罪。中央社記者王揚宇攝 106年2月8日

台紙公司多名小股東不滿董座簡鴻文讓公司陷入無監察人困境、不開董事會等，財報無法出爐，讓台紙股票面臨停止買賣危機；今天至台北地檢署，按鈴控告簡鴻文涉犯背信罪。

台灣紙業股份有限公司小股東質疑，簡鴻文大部分的時間都待在台北，自從當上兆豐證券董事長後，又忙於券商公會理事長選舉，每次出現在公司的時間不到30分鐘。現在因台紙經營權之爭，簡鴻文卻主導讓公司陷入沒有監察人的困境，財報未經董事會通過，會計師無法簽核，恐讓股票面臨下市。

包括名嘴蔡玉真、羅姓民眾等10多名台紙小股東，今天到北檢控告簡鴻文，涉嫌意圖為自己不法利益，損害台紙公司及全體股東之利益，涉犯背信罪；他們也在北檢門口上演行動劇，高喊「簡鴻文吃相難看，政府用人腦殘」等口號，更有人當場下跪，希望總統蔡英文主持公道。

蔡玉真呼籲，簡鴻文要盡速召開董事會、產生監察人，維護台紙6萬多名股東和百位員工的權益，財政部、金管會等單位也要出面協助，「大家看到過去樂陞案的例子，股民有辦法對董事長、獨立董事求償？投保中心已經很被動了，台紙股票若真的走到暫停交易、下市那一步，股民找誰求償、投訴？」。1060208

(中央社)