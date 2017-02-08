蔡令怡：現任黨主席應解決人頭黨員問題

我要評比

中國國民黨傳有人頭黨員問題，前副總統吳敦義夫人蔡令怡今天表示，她只有拉家人、親戚入黨，其他都不知道；人頭黨員問題應由黨主席解決，不適合入黨者就去除。

國民黨台中市黨部上午舉行「吉祥如意金雞報喜新春賀年茶會」，蔡令怡出席向基層國民黨員拜年受訪表示，現在國民黨主席洪秀柱當家，哪個黨員不適合，「妳是當家者，該怎麼去維護黨的尊嚴，任何人只要入黨，妳覺得不適合就把他去除」。

人頭黨員是否傷害吳敦義選情？蔡令怡說，當然很傷，「這麼多人進來，到底是誰進來？誰拜託進來？」

不過，蔡令怡也指出，曾遇到70多歲支持者，之前沒參加政黨，一看到吳敦義參選，就想立刻入黨。

談及選情，她說，本來很擔心黃復興，現在接到很多黃復興黨員致電，都說「我們一定支持吳副，只有吳副才能帶領國民黨。」1060208

(中央社)