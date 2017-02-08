春遊奧萬大賞櫻花盛開 觀山鳥飛舞林間
奧萬大國家森林遊樂區櫻花進入綻放高峰期，山櫻花、八重櫻盛開，台灣特有種霧社櫻接力綻放，山鳥飛舞林間，生機盎然。
林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大國家森林遊樂區正值賞櫻盛期，各種櫻花陸續進入綻放高峰，加上山鳥穿梭花叢覓食、嬉戲，對於喜歡戶外活動的民眾來說，是賞花、賞鳥好季節，歡迎到奧萬大置身美麗自然之中、吸收森林芬多精。
南投林管處長李炎壽表示，奧萬大賞櫻季約可持續2個月，主要有3種櫻花，分別是1月中下旬到2月綻放粉紅色單花瓣的山櫻花（緋寒櫻）；紅色重花瓣的八重櫻2月開始；白色單花瓣霧社櫻2月下旬到3月中旬綻放。
李炎壽說，目前園區充滿春天繽紛氣息，旅客漫步園區彷彿置身花海天堂，名詩描述「春眠不覺曉，處處聞啼鳥。夜來風雨聲，花落知多少」，就是奧萬大目前寫照，且奧萬大生態豐富，動物性昆蟲、植物性花果等食物來源豐富，因此孕育多種鳥類棲息。
南投林管處表示，園內鳥類有冠羽畫眉、白耳畫眉、繡眼畫眉、青背山雀、黃山雀、紅頭山雀、棕面鶯、綠繡眼、綠畫眉、五色鳥等山鳥，清晨破曉，眾鳥即開始歡唱、覓食。春遊奧萬大，有別於秋冬蕭瑟之美，可賞花、觀鳥，整個園區熱鬧非凡。1060208
(中央社)
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