蔡總統兩岸新思維說 陸：一中仍是核心

針對總統蔡英文日前表示，兩岸應以新思維共同擘劃互動新模式，中國大陸國台辦發言人安峰山今天說，無論如何表述及何種詞彙，關鍵還是要確認「兩岸同屬一個中國」的核心認知。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，安峰山在回答媒體提問時，作上述表示。

安峰山說，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係和平發展的政治基礎。「無論如何表述，無論用什麼樣的詞彙，包括所謂的『新思維』、『新做法』、『新模式』，關鍵還是要確認『兩岸同屬一個中國』的核心認知。」

他說，只有承認「九二共識」的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國的核心意涵，兩岸雙方才能開展接觸和互動。

海峽交流基金會5日舉辦「2017大陸台商春節聯誼活動」。蔡總統表示，兩岸經貿關係發展已經超過30年，雙方無論在兩岸經貿或者區域發展的場域，都存在共同的利益，以及互利合作的空間。因此，以新思維及做法，共同擘劃兩岸互動新模式，才能回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待。

另有媒體記者提問，蔡總統在相同場合提到，下半年是提出兩岸新政策的較好時機，要求國台辦評論。安峰山仍說，只有承認「九二共識」，認同兩岸「同屬一個中國」，兩岸關係才有機會重回「和平發展的正確軌道」。1060208

(中央社)