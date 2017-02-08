NBA》被詹皇嗆垃圾 名記艾索拉反擊回應
騎士到底有沒有受到詹姆斯的要脅，打算用洛夫來交換尼克安森尼？這件事情出現了羅生門事件，詹姆斯怒罵《紐約每日新聞》知名記者艾索拉是垃圾，而艾索拉也立刻反擊回應表示，詹姆斯並沒有針對這篇報導否認，而且以上季騎士總教練布拉特被開除，背後也有詹姆斯的影子存在。
艾索拉爆料，詹姆斯不斷要求騎士補強戰力，更直接下指導棋用洛夫交換好友安森尼，這篇報導引起極大爭議，隨後騎士高層和詹姆斯直接出面否認，詹姆斯更是怒嗆艾索拉是垃圾。
對此，艾索拉說，「可以預料對方會極力否認，但詹姆斯怒罵我是垃圾，這對於他成為《體育畫刊》的年度風雲人物有幫助嗎？」
其實，騎士是否要補強戰力這件事情，先前已引起「惡漢」巴克利與詹姆斯之間的口水戰爭，如今又牽涉到詹皇怒嗆記者，也難怪有不少NBA大老認為詹姆斯應該將心思放在球場與隊友之間，別再有過多無謂的外在言論了。
(中時電子報)
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