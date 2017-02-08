陳子玄爆睡眠障礙！找嘸睡姿「好喘 心跳變快」

陳子玄孕期邁入第八個月，今大嘆自己有睡眠障礙。（圖／本報系資料照片）

八點檔女星陳子玄去年9月宣布和大15歲的演員陳建隆結婚，當時並宣布懷有身孕，而陳子玄隨著孕期邁入第八個月，她日前透露開始感到焦慮、緊張，心情可以說是既期待又怕受傷害，不過她今則透露：「天啊！我竟然有睡眠障礙了！」表示自己沒辦法好好睡覺，甚至要坐著睡才能睡著。

陳子玄得知寶寶越來越大時，孕婦會很難入睡，當時她心想：「應該不會那麼嚴重吧？」不過陳子玄有孕6個月時，只能左側睡，她透露，因為寶寶壓到身體器官的關係，其他姿勢睡覺都會心臟加速、喘到不行。而昨晚陳子玄更是完全找不到可以睡覺的姿勢「都好喘、心跳變快、好像擠壓到什麼似的⋯⋯」。

陳子玄嘗試左側睡失敗後，乾脆起來睡，才終於睡著，不過她也無奈透露：「但也睡不久，醒來五六次、寶寶壓著我的下半部，我的腰痠到爬起來上廁所都很痠痛」，今早更是直呼好睏、羨慕可以好好睡覺的孕婦，大嘆完全沒有睡眠品質。

(中時電子報)